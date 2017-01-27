Пьяный автомойщик устроил ДТП на угнанном автомобиле в Приморье

Возбуждено уголовное дело

Владивосток, пятница, 27 января , РИА Vladnews.

В Уссурийске произошло серьезное транспортное происшествие, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ведомство.

Установлено, что 38–летний водитель автомобиля марки Тойота Хайс Региус, не справившись с управлением, совершил съезд с проезжей части и врезался в дерево. За рулем автомобиля находился мужчина, у которого отсутствовали документы на транспортное средство.

Житель Уссурийска доставлен в отдел полиции для разбирательств. Установлено, что мужчина находился в алкогольном опьянении и не имел права на управление транспортным средством.

Мужчина признался, что автомобиль ему не принадлежит, право на его управление владелец автомобиля ему не передавал. Правонарушитель воспользовался иномаркой для поездки по личным делам, в то время когда автомобиль находился на автомойке, где злоумышленник работает.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Злоумышленнику грозит до пяти лет лишения свободы.