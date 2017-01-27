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Культура

Молодежь Владивостока устроила «квартирник» в клубе МРЦ «Антресоль»

Известные хиты звучали под гитару
Фото: Администрация Владивостока Фото: Администрация Владивостока
Владивосток, пятница, 27 января , РИА Vladnews.

Первый «домашний концерт» в стенах клуба «Антресоль» МКУ «Молодежный ресурсный центр» собрал молодых людей, которые ни дня не могут прожить без музыки, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации Владивостока. В четверг, 26 января, ребята исполняли под акустическую гитару известные хиты.

«Наш новый проект «Лампа», придуманный специалистом МРЦ Игорем Чеботаревым, не случайно имеет такое название. Мы хотим, чтобы наше подрастающее поколение «загорелось», в хорошем смысле этого слова, идеей творить. Чтобы через песню ребята смогли выразить себя, самореализоваться, делиться с друзьями хорошим настроением. «Лампа» – это очередной проект, который призван подтвердить статус «Антресоли» как территории свободного общения молодежи Владивостока, где свое свободное время молодежь может проводить весело и с пользой», – рассказал директор МКУ «Молодежный ресурсный центр» Андрей Волков.

Первым на импровизированную сцену квартирника “Лампа” вышел студент ДВФУ Антон Шевяков, который исполнил известный хит группы «Чиж&C» «18 берез». Следом за ним появился набирающий популярность в социальных сетях среди молодежи приморской столицы Антон Чопич, выступающий под псевдонимом Даня Ноль. По просьбам подростков он сыграл не только кавер-версии российских и мировых музыкальных хитов, но и свои собственные песни: «Скамейка» и «Любитель жимолости».

«Это крутой проект! Я слушала песни Дани Ноль в соцсетях, а в этот четверг в «Антресоли» появилась возможность увидеть его. Конечно же, подпевала! Я думаю, что авторские песни и стихи на «квартирнике» – это главное. Возможно, кто-то из участников сможет переложить стихи на музыку, и здесь родится новый творческий союз. Например, я автор 23 стихотворений. Вот, например, пару строк из одного: “Это будет прохладная осень, утром кто-то тебя поцелует! Только знай – это проседь...И меня не забудут..”», – предложила после «квартирника» девятиклассница школы №74 Дарья Булаева.

«Необыкновенный вечер. Мне все очень понравилось! Особенно приятно удивили ребята, которые пели и выступали для нас – такие искренние. На следующую встречу приду с друзьями! Сама тоже немного пою, но пока стесняюсь», – рассказала после концерта первокурсница КГА ПОУ «Владивостокский гидрометеорологический колледж» Каролина Хван.

По словам куратора проекта «Квартирник “Лампа”» главного специалиста по социальной работе с молодежью МРЦ Игоря Чеботарева, следующие подобные встречи для подростков планируются проводить в музыкальной студии МРЦ. Вход и участие в квартирнике – бесплатный. Начинающие артисты, желающие выступить на новой площадке, могут подать заявку по телефонам: 222-22-94 или 8-914-334-36-55.

«Мы хотим раскрыть таланты ребят, а в будущем сделать видеосборник выступлений местных музыкантов. Потому все мини-концерты будут записываться», – поделился планами Игорь Чеботарев.

Точное место и время проведения второго квартирника «Лампа» будут размешены на сайте mrc-vlad.ru и на официальных страницах городского молодежного центра в «ВКонтакте». Также есть Instagram: @mrc_vladivostok.

Автор фоторепортажа: Администрация Владивостока

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