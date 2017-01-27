Владивостокские рыбаки, оказавшиеся в опасной ситуации, выведены на берег

Дежурство спасателей продолжается

Владивосток, пятница, 27 января , РИА Vladnews.

26 января в 16 часов в районе мыса Бурный в Амурском заливе произошло образование трещины в ледовом поле, сообщает корреспондент РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ГУМ МЧС России по Приморскому краю. На льду визуально наблюдалось около 50 рыбаков. Дежурившие в районе спасатели Городской службы спасения провели оповещение рыбаков об опасности откола льда, после чего люди самостоятельно покинули опасный участок, обойдя трещину. Часть рыбаков воспользовалась помощью спасателей и были перевезены через трещину на катере на воздушной подушке «Арго» Государственной инспекции по маломерным судам и аэроботе «Тайфун» Городской службы спасения.

Опасности для рыбаков нет. Дежурство спасателей продолжается. В дежурстве 6 человек и 3 ед. техники, в том числе от МЧС России 3 человек и 2 ед. техники.

Главное управление МЧС России по Приморскому краю напоминает, что вечером, 26 января, и ночью в пятницу, 27 января, в связи усилением южного ветра в Амурском и Уссурийском заливах ожидается взлом и подвижка припайного льда в районе трещин. Днём 27 января усилится уже северо-западный ветер, при котором станет возможным вынос льда в открытую часть залива Петра Великого.

Любителям подлёдной рыбалки, а также всем жителям и гостям города рекомендовано в данный период не выходить на лёд. Выезд автомашин на лёд категорически запрещен.