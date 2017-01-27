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В Приморье сгорел гараж

Обстоятельства случившегося уточняются
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, пятница, 27 января , РИА Vladnews.

В пожарно-спасательную службу Кавалеровского муниципального района поступило сообщение о пожаре в гараже, расположенном по адресу: посёлок Кавалерово, ул. Пионерская, д. 19, сообщает корреспондент РИА VladNews со ссылкой на ГУ МЧС России по Приморскому краю. 

Оперативно к указанному месту прибыли пожарные расчёты и приступили к тушению. Открытым огнём горели стены и крыша гаража. Через 5 минут пожар был локализован, а спустя еще 2 часа – полностью ликвидирован. 

Общая площадь возгорания составила 50 кв. м. При тушении пожара были задействованы 9 человек личного состава и 3 единицы техники. В результате происшествия никто не пострадал. В настоящее время причины возгорания выясняются.

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