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Авторами набора открыток с видами Владивостока стали семь приморских фотографов

Их выпустила в почтовое обращение Почта России
Фото: Администрация Владивостока Фото: Администрация Владивостока
Владивосток, пятница, 27 января , РИА Vladnews.

Сегодня, 26 января, в залах Приморской государственной картинной галереи прошло торжественное гашение открыток с видами Владивостока, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации Владивостока. Их выпустила в почтовое обращение Почта России. Участие в акции принял исполняющий обязанности главы Владивостока Константин Лобода.

«В почтовое обращение поступает набор открыток, посвященных приморской столице, - обратился он к присутствующим. - Это хорошая многолетняя традиция, потому что такие наборы выпускались почтой нашей страны и раньше, став наглядной летописью истории развития Владивостока. Поздравляю авторов и всех горожан с выходом в свет красивого набора. Хочется надеяться, что увидев на снимках наш прекрасный Владивосток, люди других городов и других стран захотят сюда приехать. А мы гостям всегда рады».

В церемонии гашения открыток приняли участие руководитель Приморского филиала Почты России Надежда Никишина, директор Приморской государственной картинной галереи Алёна Даценко, заместитель директора по образовательной деятельности ВДЦ «Океан» Геральд Рыбкин, проректор ДВФУ Андрей Шушин, врио председателя ПРОГО ВФСО «Динамо» Александр Заика, начальник санатория «Океанский» Минобороны РФ Владимир Берган.

По словам Ольги Колдышевой, главного специалиста по корпоративным коммуникациям Приморского филиала Почты России, работа над созданием уникального набора из 12 открыток длилась около года.

«Тираж набора составил 5000 экземпляров, - рассказала она, - но только 200 из них останутся здесь, в Приморье, все остальные разойдутся по стране. В составе набора - снимки с изображениями санатория «Океанский», центральной площади, мемориального комплекса «Боевая слава Тихоокеанского флота», Золотого и Русского мостов и других достопримечательностей города. Авторами замечательных снимков стали семь приморских фотографов, чьи работы выбирала специальная редколлегия».

По словам руководителя Приморского филиала Почты России Надежды Никишиной, наборы открыток можно приобрести в центральных городских почтовых отделениях Приморья, а также в почтовом отделении кампуса ДВФУ.

Автор фоторепортажа: Администрация Владивостока

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