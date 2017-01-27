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Общество

Любителям зимней рыбалки в ближайшие дни не рекомендован выход на лед

Будьте осторожны на льду, берегите себя и своих близких
Фото: Яндекс. Картинки Фото: Яндекс. Картинки
Владивосток, пятница, 27 января , РИА Vladnews.

Единая дежурная диспетчерская служба (ЕДДС) и управление по делам ГО и ЧС администрации Владивостока сообщают: на акваториях Амурского и Уссурийского заливов продолжается взлом и подвижка припайного льда, что уже произошло вчера, 26 января, в районе бухты Федорова, где были выведены на берег оказавшиеся в опасной ситуации около 50 рыбаков, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации Владивостока. При этом остается опасность выноса льда в открытую часть залива Петра Великого.

В этой связи любителям подледной рыбалки, а также всем жителям и гостям города рекомендовано сегодня, 27 января, и в течение ближайших выходных дней воздержаться от. выхода на лед. Владельцам автотранспортных средств настоятельно напоминают о том, что выезд автомашин на лед категорически запрещен. Пренебрежение этими правилами уже стоило жизни нескольким водителям и пассажирам, чьи автомашины провалились под лед.

Кроме этого, родителям и педагогам необходимо обращать особое внимание на то, где находятся дети и чем они занимаются. Нужно постоянно напоминать ребятам, что развлечения на льду водоемов представляют реальную угрозу их жизни и здоровью.

Администрация Владивостока еще раз напоминает жителям и гостям города: будьте осторожны на льду, берегите себя и своих близких!

Номер телефона «Единой дежурной диспетчерской службы города Владивостока» (ЕДДС): 222-23-33.

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