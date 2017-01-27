Во Владивостоке потушили деревянную баню

Обстоятельства случившегося уточняются

Владивосток, пятница, 27 января , РИА Vladnews.

На пульт пожарно-спасательной службы города Владивостока поступило сообщение от очевидца о том, что на улице Майкова горит деревянная баня, сообщает корреспондент РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Приморскому краю.

Прибыв на место происшествия спустя 8 минут, огнеборцы приступили к тушению. Проведя разведку в помещении, пожарные столкнулись с горением обшивки внутри бани.

Через 11 минут после поступления вызова пожар был локализован, а спустя еще 14 минут – полностью ликвидирован.

Общая площадь возгорания составила 9 кв. м. В результате происшествия пострадавших и погибших нет. По сигналу тревоги на место пожара прибыли 5 человек личного состава и 1 единица техники. Причины возгорания устанавливаются.