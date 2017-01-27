Зима не повод забывать о физической активности, сообщает РИА VladNews со ссылкой на VIII канал. Самое время укреплять организм спортом!
Каким спортом занимаются владивостокцы зимой
Как укрепить свой организмВладивосток, пятница, 27 января , РИА Vladnews.
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