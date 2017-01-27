Телефон доверия: 365 дней помощи во Владивостоке

Данная помощь продолжает набирать популярность

Владивосток, пятница, 27 января , РИА Vladnews.

Чего боятся дети и о чем говорят по телефону доверия? Во Владивостоке набирает популярность данная помощь кризисного центра, сообщает РИА VladNews со ссылкой на VIII канал.