Один из самых волнительных моментов подготовки участников реалити к свадьбе – выбор свадебных образов, сообщает РИА VladNews со ссылкой на VIII канал. Игорь и Екатерина сделали для себя немало интересных отрытий о возможностях современной бьюти-индустрии!
«9,5 месяцев»: Образ жениха и невесты
Идеальная свадьбаВладивосток, пятница, 27 января , РИА Vladnews.
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