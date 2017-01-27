«9,5 месяцев»: Образ жениха и невесты

Идеальная свадьба

Владивосток, пятница, 27 января , РИА Vladnews.

Один из самых волнительных моментов подготовки участников реалити к свадьбе – выбор свадебных образов, сообщает РИА VladNews со ссылкой на VIII канал. Игорь и Екатерина сделали для себя немало интересных отрытий о возможностях современной бьюти-индустрии!