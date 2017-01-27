Торговцы игнорируют запрет на продажу спиртосодержащей продукции. В этом еще раз убедились сотрудники полиции и Роспотребнадзора. Мораторий был введен еще месяц назад, однако контролирующие органы регулярно фиксируют нарушения, сообщает РИА VladNews со ссылкой на VIII канал.
Срок моратория на продажу «Боярышника» истек
Торговцы игнорируют запретыВладивосток, пятница, 27 января , РИА Vladnews.
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