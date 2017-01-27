Срок моратория на продажу «Боярышника» истек

Самые актуальные события на VladNews за 27 января 18:02, 27 января Самые актуальные события на VladNews за 27 января
Внедорожник бывшего вице-губернатора Приморья никто не хочет покупать? 17:55, 27 января Внедорожник бывшего вице-губернатора Приморья никто не хочет покупать? (Эксклюзив)
В воскресенье в Приморье пойдет снег 16:54, 27 января В воскресенье в Приморье пойдет снег
Новостная лента
Январь, 27 пятница
19:16
Приморцы подписывают петицию к президенту об отставке губернатора Миклушевского
19:16
С кем Юрий Трутнев будет развивать Дальний Восток
18:28
Таксист выкинул из машины беременную женщину и пенсионерку из-за испачканного ребенком сиденья
18:02
Самые актуальные события на VladNews за 27 января
17:57
Боевой состав Тихоокеанского флота пополнила модернизированная субмарина Фото
17:55
Внедорожник бывшего вице-губернатора Приморья никто не хочет покупать? Эксклюзив
17:46
Каким спортом занимаются владивостокцы зимой Видео
17:33
Подземный переход Владивостока сдается в аренду
17:20
Владивостокский автомобилист сбил девушку - и скрылся Эксклюзив
17:13
На муниципальных хоккейных коробках Владивостока продолжаются хоккейные поединки
17:02
Пост 2017: когда начинается великий пост и как правильно поститься
16:54
В воскресенье в Приморье пойдет снег
16:41
Китайский Новый год 2017: как правильно встречать
16:33
Примтеплоэнерго прокомментировали ситуацию с низкой температурой в детском саду
16:24
Телефон доверия: 365 дней помощи во Владивостоке Видео
16:21
Начальник таможни ДФО: "Наркотики - бич нашего времени" Эксклюзив
16:18
27 января - Какой сегодня праздник?
16:13
Во Владивостоке сегодня почтили память погибших жителей блокадного Ленинграда Видео
16:02
Пешеходу переломало ребра в ДТП с грузовиком во Владивостоке Эксклюзив
15:44
В роддоме № 3 Владивостока приняли первого в этом году крошку-гиганта
15:35
«9,5 месяцев»: Образ жениха и невесты Видео
15:17
Работу таможен ДФО обсудили во Владивостоке Фото
15:12
Наркопреступника задержали в Приморье
15:07
Стали известны подробности ДТП на Шаморовской трассе под Владивостоком Эксклюзив
14:51
В школах Владивостока почтили память жертв Холокоста Фото
14:40
Во Владивостоке пройдет "Ярмарка абонементов"
14:31
По факту смерти парня на железной дороге во Владивостоке проводится проверка
14:27
Срок моратория на продажу «Боярышника» истек Видео
14:12
Неизвестные подожгли автомобиль во Владивостоке Эксклюзив
14:02
Чисто женское ДТП произошло во Владивостоке Эксклюзив
13:57
Маленькому жителю Владивостока Акимову Денису срочно нужна помощь
13:57
В Приморье увеличился размер повышающего коэффициента на отопление и горячую воду
Как вы думаете, будет ли эффективна нынешняя борьба с суррогатом алкоголя в Приморье?

Электронные версии
4073 (12) от 27 января 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Ресурсосъедающая организация
«Но я приду по ваши души…»
Полиция Приморья под колпаком ФСБ
Приморский Тайфун получает призы
В бананово-лимонном Сингапуре – приморские куры?
66 от 01 декабря 2016 Электронная версия Сады и Огороды
Пусть душа поет от счастья!
Утреннее соло петуха
Томатное ассорти к новогоднему столу
Виноградная наука дала плоды
Груши составят конкуренцию мандаринам
8 канал

Срок моратория на продажу «Боярышника» истек

Торговцы игнорируют запреты
Владивосток, пятница, 27 января , РИА Vladnews.

Торговцы игнорируют запрет на продажу спиртосодержащей продукции. В этом еще раз убедились сотрудники полиции и Роспотребнадзора. Мораторий был введен еще месяц назад, однако контролирующие органы регулярно фиксируют нарушения, сообщает РИА VladNews со ссылкой на VIII канал.

comments powered by Disqus
Похожие новости
Крупнейший киберспортивный фестиваль на Дальнем Востоке готов к старту
13:24, 27 января 2017 Крупнейший киберспортивный фестиваль на Дальнем Востоке готов к старту

Новости спорта

Открытки с Владивостоком могут стать коллекционными
11:16, 27 января 2017 Открытки с Владивостоком могут стать коллекционными

Посткроссеры уже определили ценность набора

Рождение ребенка могло стоить жизни матери во Владивостоке
10:12, 27 января 2017 Рождение ребенка могло стоить жизни матери во Владивостоке

Безграничная любовь

Афиша культурных событий на 27 — 29 января во Владивостоке
09:17, 27 января 2017 Афиша культурных событий на 27 — 29 января во Владивостоке

Программа мероприятий

Во Владивостоке собаки спасают людей из-под снега
09:12, 26 января 2017 Во Владивостоке собаки спасают людей из-под снега

Кинологи МЧС тренируют питомцев

Травмпункты Владивостока: «Шел, споткнулся, упал, очнулся – гипс»
23:02, 25 января 2017 Травмпункты Владивостока: «Шел, споткнулся, упал, очнулся – гипс»

Самый важный совет – внимательно смотреть под ноги

Грипп оказался на пороге двух школ во Владивостоке
17:01, 25 января 2017 Грипп оказался на пороге двух школ во Владивостоке

Пропущенные уроки не будут считаться злостными прогулами