Срок моратория на продажу «Боярышника» истек

Торговцы игнорируют запреты

Владивосток, пятница, 27 января , РИА Vladnews.

Торговцы игнорируют запрет на продажу спиртосодержащей продукции. В этом еще раз убедились сотрудники полиции и Роспотребнадзора. Мораторий был введен еще месяц назад, однако контролирующие органы регулярно фиксируют нарушения, сообщает РИА VladNews со ссылкой на VIII канал.