Уникальный случай произошел во Владивостоке. 36-летняя женщина, привязанная к инвалидному креслу, сохранила и свою жизнь, и дала жизнь новому человеку, сообщает РИА VladNews со ссылкой на VIII канал.
Рождение ребенка могло стоить жизни матери во Владивостоке
Безграничная любовьВладивосток, пятница, 27 января , РИА Vladnews.
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