Рождение ребенка могло стоить жизни матери во Владивостоке

Безграничная любовь

Владивосток, пятница, 27 января , РИА Vladnews.

Уникальный случай произошел во Владивостоке. 36-летняя женщина, привязанная к инвалидному креслу, сохранила и свою жизнь, и дала жизнь новому человеку, сообщает РИА VladNews со ссылкой на VIII канал.