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Радио «Лемма» приглашает всех на «Семейный десант»!

Заявки на конкурс принимаются до 20 февраля
Фото: ​Радио «Лемма» Фото: ​Радио «Лемма»
Владивосток, четверг, 26 января , РИА Vladnews.

Радио «Лемма» объявляет о начале проекта «Семейный десант»! Мы приглашаем семьи Владивостока, Приморья принять активное участие в спортивных баталиях, которые будут проходить на территории центра отдыха «Комета»! Мероприятие состоится 25 февраля, в честь праздника «Дня защитника Отечества».

В увлекательных эстафетах для родителей и детей необходимо будет применить смекалку, быстро выполнить задание и дойти до финиша первыми! «Семейный десант» - это настоящий семейный праздник, где каждый может посоревноваться в ловкости, быстроте, меткости, силе, находчивости, зарядиться бодростью и отличным настроением на долгое время. Высоких результатов можно добиться только дружной командой, проявив командную взаимовыручку и поддержку. Убирайте в сторону телефоны, планшеты и компьютеры! Занимайтесь спортом, укрепляйте своё здоровье, развивайте силу и выносливость сохраняйте и создавайте семейные традиции!!! Ведь пока семья едина — она непобедима!

Чтобы принять участие в проекте «Семейный десант» и стать обладателями главного приза — настоящей надувной лодки, от супермаркета для рыбалки «Флагман», а так же поощрительных и весьма полезных призов - необходимо прислать семейное фото, написать небольшой рассказ о семье, и почему именно ваша команда достойна получить Главный приз по адресу; desant@radiolemma.ru.

Заявки на конкурс принимаются до 20 февраля. По итогам отборочного турав финал выйдут 10 семей, которые 25 февраля и высадятся в центре отдыха «Комета», чтобы весело и с пользой провести время.

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