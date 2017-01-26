Приморская семья потеряла второго ребенка из-за средства от тараканов

10-летний мальчик умер в реанимации, не выйдя из комы

Владивосток, четверг, 26 января , РИА Vladnews.

25 января в городе Артем Приморского края умер от отравления еще один ребенок в семье, которая отравилась после травли тараканов. Об этом корреспонденту РИА VladNews сообщила старший помощник руководителя СУ СК Приморья Аврора Римская. Она отметила, что следствие по делу по статье 109 УК РФ продолжается.

Напомним, на прошлой неделе отец семейства решил провести дезинсекцию дома в общежитии - но принесенным с работы средством для промышленных помещений "Фумифаст". В результате от испарений фосфина (ядовитый газ с запахом гнилой рыбы) пострадала вся семья: 5-летний мальчик скончался сразу же, второй попал в реанимацию, но 25 января умер, не выходя из комы. Всего от отравления пострадали пять членов семьи.

Причины случившегося установит следствие.