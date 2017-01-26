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​Эксперты: доллар оправдывает все ожидания россиян

Где выгодно купить валюту во Владивостоке?
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, четверг, 26 января , РИА Vladnews.

Центральный банк РФ установил следующий курс валют на сегодня: доллар США составляет 59.14 рубля, а евро- 63.42 рубля, сообщает РИА VladNews со ссылкой на официальный сайт Регулятора. 

Аналитики отмечают, что после снижения стоимости нефти марки Brent доллар перешел к умеренному снижению, а пара евро-доллар, соответственно, к росту. Это говорит о том, что первые шаги Трампа на новом посту рынки воспринимают с некоторым недоверием. Однако, не смотря на это, эксперты отмечают положительную динамику изменения цены американской валюты.

Сегодня во Владивостоке выгодно приобрести американскую валюту в банке ФИНАМ за 59.50 рубля, а продать валюту выгодно в Дальневосточном банке за 59.05 рубля.

Европейскую валюту сегодня выгодно приобрести в УМ-Банке за 63.99 рубля, а продать валюту выгодно в Саммит банке за 63.30 рубля за один евро. 

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