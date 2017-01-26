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Общество

В Приморье аварийную реку решили углубить - в январе-феврале

Глава региона поручил разобраться с острой проблемой поселка Светлая до весны
Фото: Пресс-служба администрации Приморского края Фото: Пресс-служба администрации Приморского края
Владивосток, четверг, 26 января , РИА Vladnews.

Работы по расчистке и углублению русла реки Светлая ведутся в Тернейском районе Приморского края, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации региона. Как доложил представитель администрации Тернейского района, сейчас на участке реки работает тяжёлая техника.

«В работах задействованы бульдозер и экскаватор, которые вскрывают лёд, углубляют русло реки, частично расширяют берега», – проинформировал он. Также на реке планируется ликвидировать завалы и наносы:

«Все, что может мешать ходу воды, когда её уровень поднимется весной, необходимо убрать, особенно на узких участках, и эти работы нужно завершить до весны. Это поручение губернатора», – отметил вице-губернатор Евгений Вишняков.

Кроме этого, Вишняков обратил внимание на очистку посёлка от разрушенных построек, а также на завершение работ по устройству резервной скважины водоснабжения.

«Ситуация усугубляется ещё и тем, что местные власти практически устранились от решения проблем посёлка и его жителей, Администрации Приморья приходится в ручном режиме ими заниматься. В ближайшее время я приеду к вам и лично проконтролирую выполнение данных поручений», – заявил Евгений Вишняков.

Напомним, в конце осени 2016 года официально утверждалось, что самые острые последствия прохождения тайфуна "Лайонрок" по Приморью устранены, ритм жизни на подвергшихся удару стихии территориях приходит в норму. Однако в декабре 2016 года стало известно, что в поселке Светлая, который оказался одним из наиболее пострадавших во время прохождения тайфуна населенных пунктов региона, ситуация с устранением последствий разгула стихии действительно острая: пострадавшие люди сидят практически без дров, а поселок завален обломками(в декабре спасатели вывезли из поселка 20 самосвалов различного мусора)

На этой неделе в поселок Светлая была отправлена очередная группа спасателей.

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