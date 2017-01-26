Японские истребители поднимались на перехват российских стратегов Ту-95
Воздушное пространство при этом нарушено не было
В среду истребители японских ВВС были подняты по тревоге из-за облета территории страны тремя российскими Ту-95, сообщает корреспондент РИА VladNews со ссылкой на сообщение Объединенного штаба сил самообороны Японии.
Российские стратегические бомбардировщики облетели всю территорию Японии вдоль побережья Японского моря и Тихого океана. Воздушное пространство при этом нарушено не было, сообщает штаб.
Последний раз подобный облет всей территории российские самолеты совершали в январе прошлого года.