Воздушное пространство при этом нарушено не было

Владивосток, четверг, 26 января , РИА Vladnews.

Японские истребители поднимались на перехват российских стратегов Ту-95

Воздушное пространство при этом нарушено не было

В среду истребители японских ВВС были подняты по тревоге из-за облета территории страны тремя российскими Ту-95, сообщает корреспондент РИА VladNews со ссылкой на сообщение Объединенного штаба сил самообороны Японии.

Российские стратегические бомбардировщики облетели всю территорию Японии вдоль побережья Японского моря и Тихого океана. Воздушное пространство при этом нарушено не было, сообщает штаб.

Последний раз подобный облет всей территории российские самолеты совершали в январе прошлого года.