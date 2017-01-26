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Общество

Циклон приближается к Приморью: снег и метель ожидаются в пятницу

Осадки начнутся в ночь с 26 на 27 января
Фото: Алексей Воронин, газета Фото: Алексей Воронин, газета "Владивосток"
Владивосток, четверг, 26 января , РИА Vladnews.

В ночь с 26 на 27 января циклон приблизится к Приморскому краю, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Маглипогода. 

Сегодня вечером область низкого давления подойдет к западным границам нашего края. Центр циклона пройдет по северным районам Приморья, а его фронтальный раздел вытянется с севера Приморского края и до юга Корейского полуострова. В крае на южном побережье сильный ветер. Вечером на южном побережье возможен туман и небольшие осадки, в западных районах края местами начнется снег. На дорогах гололедица. 

Ночью в крае пройдет снег . В первой половине ночи наиболее интенсивный снег пройдет в северо-западных и центральных районах. Во второй половине ночи есть вероятность зарождения волнового циклона в Японском море, вблизи юго-восточного побережья Приморья. В этом случае на юго-востоке и востоке края прогнозируются сильные осадки. При отсутствии дополнительного, волнового циклона на юго-востоке и востоке края пройдут умеренные осадки. На дорогах снежный накат и гололедица. 

Наименьшее количество осадков ожидается в юго-западных районах, в том числе во Владивостоке и в Уссурийке. Температура сохранится от 0 °С до -8 °С, поэтому осадки будут в виде снега, на юге края мокрого снега. Ночью и днем 27 января на дорогах будет скользко, поэтому по возможности откажитесь от поездок на автотранспорте. 

После прохождения фронтального раздела ветер сменит направление на северо-западное и резко усилится. Температура при этом будет понижаться. Холодный фронт пройдет утром 27 января, поэтому похолодание и усиление ветра будет в первой половине дня пятницы. 

Днем 27 января на юго-западе края осадки прекратятся. На остальной территории края сохранится снег, метель. Ветер будет умеренный до сильного, на побережье сильный до штормового, на восточном побережье штормовой. 

В течение дня циклон покинет Приморский край и ночью выйдет на о. Сахалин. Осадки в крае прекратятся, но похолодает. На побережье сохранится ветер. 

В последующие два дня в Приморском крае сохранится неустойчивый характер погоды. Местами пройдут осадки различной интенсивности. 

29 января на побережье усилится ветер и похолодает. Далее в Приморье установится солнечная и без осадков погода. 

30 января вернутся крепкие морозы. 

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