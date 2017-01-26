Кому мешает правый руль?

Дальневосточники против запрета

Владивосток, четверг, 26 января , РИА Vladnews.

Недавно на сайте Российской общественной инициативы неизвестный автор выступил с предложением запретить в России автомобили с правым рулем. Причем не только их эксплуатацию, но и покупку и продажу.На 25 января под петицией за отмену правого руля уже подписалось 655 человек. Против – 2960. Почти в пять раз больше. И это показатель общественного мнения, с которым стоит считаться. Потому что сегодня подавляющее большинство легковых машин на дорогах Приморья – праворульные. Читай, бэушные, привезенные из Японии. Это видно невооруженным глазом. Некоторые семьи имеют по две-три машины. Что неудивительно. Подержанный японский автомобиль в наших краях давно перестал быть роскошью из-за своей относительной дешевизны и, что немаловажно, надежности в эксплуатации. В одночасье выдавив с территории Приморья леворульные детища отечественного автопрома.

Разглагольствование о необходимости ввести табу на эксплуатацию праворульных автомобилей периодически возникают. И тут же затихают, как бесперспективные. И дело даже не в том, что такой запрет вызовет недовольство дальневосточников, а в необоснованности таких мер.

Как правило, авторы «запретной» инициативы мотивируют свой порыв благими намерениями, заботой о безопасности наших соотечественников. По их мнению, «большое количество ДТП происходит с участием автомобилей с правым расположением руля. Это следствие недостаточной обзорности дорожной ситуации водителем». Цитата из петиции на сайте РОИ дословная. И, мягко говоря, лукавая. Сегодня нет официальной статистики аварийности автомобилей с разным расположением руля. В свое время я делал соответствующий запрос в ГИБДД Приморья. Более того, по данным Госавтоинспекции, количество ДТП на дорогах ДВ региона ниже среднего по России, а смертность – одна из самых низких. Поэтому непонятно, почему вдруг появилась эта скандальная петиция, вызвавшая негативную реакцию у большинства автомобилистов. На сбор подписей за отмену правого руля или против отведен год. Если вето на правый руль соберет 100 тысяч голосов, то инициативу будут рассматривать эксперты рабочей группы муниципального, регионального или федерального уровня. А там как кривая вывезет. И не факт, что на этот раз победит здравомыслие. К сожалению, в нашей стране еще немало людей в высших эшелонах власти, которым все равно на чем, лишь бы пропиариться. Или протолкнуть чей-то интерес. Пусть и во вред здравому смыслу.