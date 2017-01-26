Госдума РФ сэкономила на себе за год 800 миллионов рублей

Это 8% от выделенных парламенту на 2016 год средств

Владивосток, четверг, 26 января , РИА Vladnews.

Спикер Государственной думы Вячеслав Володин отчитался о расходах нижней палаты Федерального Собрания по итогам 2016 года, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Griffon. Об этом пишет «Интерфакс».

Деятельность Думы за прошедший год обошлась государству в 8,9 млрд рублей, что почти на 700 млн рублей больше, чем по итогам 2015 года. Володин обратил внимание, что депутатам удалось вернуть в бюджет 779 млн рублей, сэкономленных на оплате труда депутатов и их помощников (280 млн рублей), сокращении трат на обеспечение работников гостиничными номерами (209 млн рублей), а также уменьшения расходов на командировки (40 млн).

779 млн 494 тыс. 700 рублей — это та экономия, которая достигнута за прошлый год работы. Многие считали, что год выборный, год, когда приедут новые депутаты, потребует больших затрат. Присутствующие здесь представители средств массовой информации эти цифры считали, пересчитывали, говорили, как это дорого обойдётся. Это обошлось с экономией вот в эту сумму (...) Сделали всё для того, чтобы деньги можно было вернуть в бюджет. Вячеслав Володин, спикер Государственной думы

По итогам 2016 года Госдума не реализовала 8% от выделенной ей суммы. Годом ранее этот показатель составил всего 3%.

Ранее многие депутаты жаловались на новые правила, установленные Володиным. Из-за изменения ежемесячного графика работы Думы и ужесточения наказаний за прогулы пленарных заседаний многие народные избранники не успевают организовывать поездки по регионам для встречи с электоратом.