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Крупная строительно-монтажная компания не платила работникам в Приморье

Потребовалось вмешательство прокуратуры
Фото: Яндекс Фото: Яндекс
Владивосток, четверг, 26 января , РИА Vladnews.

Прокуратура Пожарского района Приморского края провела выездную проверку по коллективной жалобе работников лучегорского филиала крупной дальневосточной строительно-монтажной компании - на нарушение их трудовых прав, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу. Данное акционерное общество специализируется на оказании услуг по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и модернизации предприятий промышленности и энергетики в Приморском, Хабаровском, Камчатском, Красноярском краях, Сахалинской, Кемеровской, Читинской областях, а также в Якутии.

Установлено, что работникам компании в Лучегорске задерживали (более чем на две недели) зарплаты, а также дробили ее на незначительные суммы для выплат. Кроме этого, ни о какой денежной компенсации речь не шла. Также установлено, что в 2016 году на предприятии не была проведена индексация зарплат, а работники в глаза не видели локальный акт, регламентирующий оплату и охрану труда. При проверке "всплыли" случаи невыдачи расчетных листков о составных частях заработной платы. Локальный акт о форме расчетного листка на предприятии отсутствовал.

После вмешательства прокуратуры были приняты меры к погашению задолженности по заработной плате перед работниками предприятия, так как директору лучегорского филиала было внесено представление об устранении нарушений ТК РФ. Кроме этого, в отношении руководителя было возбуждено дело по статье 5.27 КоАП РФ.

Ситуация находится на контроле в прокуратуре района.

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