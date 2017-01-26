Крупная строительно-монтажная компания не платила работникам в Приморье

Потребовалось вмешательство прокуратуры

Владивосток, четверг, 26 января , РИА Vladnews.

Прокуратура Пожарского района Приморского края провела выездную проверку по коллективной жалобе работников лучегорского филиала крупной дальневосточной строительно-монтажной компании - на нарушение их трудовых прав, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу. Данное акционерное общество специализируется на оказании услуг по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и модернизации предприятий промышленности и энергетики в Приморском, Хабаровском, Камчатском, Красноярском краях, Сахалинской, Кемеровской, Читинской областях, а также в Якутии.

Установлено, что работникам компании в Лучегорске задерживали (более чем на две недели) зарплаты, а также дробили ее на незначительные суммы для выплат. Кроме этого, ни о какой денежной компенсации речь не шла. Также установлено, что в 2016 году на предприятии не была проведена индексация зарплат, а работники в глаза не видели локальный акт, регламентирующий оплату и охрану труда. При проверке "всплыли" случаи невыдачи расчетных листков о составных частях заработной платы. Локальный акт о форме расчетного листка на предприятии отсутствовал.

После вмешательства прокуратуры были приняты меры к погашению задолженности по заработной плате перед работниками предприятия, так как директору лучегорского филиала было внесено представление об устранении нарушений ТК РФ. Кроме этого, в отношении руководителя было возбуждено дело по статье 5.27 КоАП РФ.

Ситуация находится на контроле в прокуратуре района.