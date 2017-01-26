Отделы ЗАГС Владивостока открыли секреты 2016 года

В приморской столице зарегистрирована положительная демографическая динамика

Владивосток, четверг, 26 января , РИА Vladnews.

В отделах записи актов гражданского состояния Владивостокского городского округа (ЗАГС) подвели итоги работы за 2016 год, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города.

Рождаемость в приморской столице по-прежнему превышает смертность. В 2016 году было зарегистрировано рождение 8 744 малышей – 4 526 мальчиков и 4 218 девочек. Как отметили специалисты отделов ЗАГС Владивостока, несмотря на то, что в городе сохраняется положительная динамика демографических показателей, количество появившихся в городе на свет малышей в 2016 году на 391 меньше, чем в 2015 году (9 135).

К слову, в прошлом году 33,8% от общего числа родившихся (2 956 новорожденных) были зарегистрированы через отделения муниципального многофункционального центра «Мои документы».

Количество записей о смерти за 2016 год составляет 7 223 (в 2015 году – 7 141).

В 2016 году в столице Приморья образовалось 5 713 новых семей (в 2015 году за такой же период времени браков было заключено 6 454, а в 2014 году – 6 959).

К слову, 166 браков заключено во Владивостоке в 2016 году с участием иностранных граждан (это 3% от общего числа браков).

«В основном браки заключены с гражданами бывших союзных республик: Украины, Армении, Азербайджана и др., но также в 2016 году браки заключались с гражданами Китая, США, Кореи и других стран», – рассказала начальник отдела ЗАГС по Фрунзенскому району администрации города Владивостока Ольга Матушкина.

О количестве разводов: за 2016 год в приморской столице их зарегистрировано 3 025 (в 2015 году – 3 232, в 2014 году – 3 620).

«По нашим данным, чаще всего браки расторгают мужчины в возрасте 40-49 лет и женщины в возрасте 25-39 лет», – отметила Ольга Матушкина.

В 2016 году во владивостокские отделы ЗАГС для замены имен, отчеств или фамилий обратились 533 человека, причем эта цифра не включает замены фамилии в связи с замужеством. Согласно законодательству в России можно изменить фамилию, имя или отчество на любое другое по собственному желанию.

Помимо кропотливой работы по государственной регистрации актов гражданского состояния, сохранению архивного фонда, сотрудники органов ЗАГС администрации Владивостока постоянно проводят мероприятия, направленные на пропаганду семейных ценностей, повышение престижа многодетной семьи, укрепление семейных уз и так далее.

Так, в 2016 году было проведено 14 чествований семей, проживших в браке 25 и более лет, в том числе чествование семи супружеских пар, отметивших золотую свадьбу. На базе родильных домов и в отделах ЗАГС были организованы торжественные вручения свидетельств о рождении и проведены мероприятия по имянаречению детей.

Специалисты городских отделов ЗАГС также принимают активное участие в жизни города, в таких мероприятиях, как День Победы, День города, День матери, Всероссийский День правовой помощи детям и другие. Памятным днем для многих горожан Владивостока стал организованный сотрудниками ЗАГС День семьи, любви и верности, на котором 15 семьям в торжественной обстановке были вручены грамоты и медали «За любовь и верность».

Для информации:

В текущем 2017 году органам ЗАГС РФ исполняется 100 лет. Днем образования органов ЗАГС принято считать момент принятия декрета ЦИК и Совета Народных Комиссаров РСФСР от 18 декабря 1917 года «О гражданском браке, о детях и о ведении книг актов гражданского состояния».