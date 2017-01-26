В Приморье бизнесмен обманул государство на 24 миллиона

Из-за истории с колесами ему грозит до 5 лет тюрьмы

Владивосток, четверг, 26 января , РИА Vladnews.

В Приморье Находкинская таможня возбудила уголовное дело в отношении владивостокского бизнесмена - по факту уклонения от уплаты таможенных платежей в особо крупном размере, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ДВТУ.

В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий установлено: гражданин в 2014 году, являясь гендиректором компании, заключил внешнеторговый контракт с иностранной фирмой на поставку новых шин и литых дисков для автомобилей. В период 2014-2015 гг. была осуществлена поставка шин и дисков из Китая. При декларировании товаров в таможню были представлены документы, содержащие недостоверные сведения о сделке и стоимости товаров. В результате федеральный бюджет недополучил около 24 миллионов рублей.

Санкция ч.2 ст.194 УК РФ, по которому возбуждено уголовное дело, предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.