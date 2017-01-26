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Фоторепортажи

Владивостокцы поздравили Высоцкого с днем рождения

Рядом с поэтом пели песни и декламировали стихи
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, четверг, 26 января , РИА Vladnews.

25 января во Владивостоке поклонники Владимира Высоцкого пришли в Театральный сквер на мероприятие, посвященное 79-летию со дня рождения легендарного поэта. На мероприятии побывал и фотокорреспондент РИА VladNews.

Напомним, в 2013 году первый в России поющий памятник Высоцкому появился во Владивостоке по инициативе главы города Игоря Пушкарёва. Установить памятник Владимиру Высоцкому – давняя мечта Игоря Пушкарёва. До открытия в течение двух лет он вместе с художниками и творческой общественностью выбирал эскиз скульптуры. 25 июля 2013 года в Театральном сквере состоялось открытие памятника легендарному артисту.

Сейчас в Театральном сквере, где на ступеньках амфитеатра Владимир Семёнович как будто исполняет свои песни, постоянно собираются почитатели творчества поэта. Литературные мероприятия и небольшие концерты проходят здесь несколько раз в год. Горожане читают стихи, поют вместе с бардами известные и любимые уже несколькими поколениями песни, и просто приходят сюда, чтобы послушать музыкальные композиции, которые звучат здесь постоянно.

Автор фоторепортажа: Семен Апасов, РИА VladNews

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