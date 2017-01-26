​В Приморье заморозили детский сад

Часть групп закрыли из-за снижения температуры

Владивосток, четверг, 26 января , РИА Vladnews.

25 января в детском саду №36 города Находка Приморского края закрыли две группы из шести по причине снижения температуры. Об этом рассказали корреспонденту РИА VladNews представители учреждения.

Сотрудники Роспотребнадзора пришли после жалоб родителей и обнаружили, что температура в группах снизилась до 20,4 градусов. Дело в том, что помещение находится очень далеко от котельной. Из-за случившегося пришлось экстренно закрыть две группы. Возобновить деятельность детского сада в полном объеме получится, если температура достигнет хотя бы 21 градуса.