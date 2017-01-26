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Во Владивостоке учителей эвакуировали из-за пожара

Горело общежитие Института усовершенствования педагогов
Фото: Яндекс Фото: Яндекс
Владивосток, четверг, 26 января , РИА Vladnews.

Сегодня ночью во Владивостоке произошло возгорание в пятиэтажном здании общежития на улице Станюковича, сообщает корреспондент РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ДВРЦ.

Выяснилось, что горит мусор в подвальном помещении. Самостоятельно до прибытия пожарных подразделений здание покинули 85 человек. Огнеборцы организовали тушение пожара, для обследования задымленных помещений было сформировано 3 звена газодымозащитной службы. Пожар был ликвидирован. В результате пожара погибших и пострадавших нет. После проветривания подъезда жильцы вернулись в свое жилье.

В настоящее время причина пожара, виновные и материальный ущерб устанавливаются. 

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