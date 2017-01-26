Поддержка мужей плохо сказывается на здоровье женщин, - ученые

Исследование проводилось с помощью тщательных замеров гормона кортизола

Владивосток, четверг, 26 января , РИА Vladnews.

Новое исследование в Binghamton University показало, что оказывая поддержку своему партнеру, можно на деле оказать на него отрицательное физиологическое воздействие, сообщает РИА VladNews со ссылкой на planet-today.

Команда исследователей собрала 65 супружеских пар. Каждая пара должна была поговорить на свой выбор о любых событиях, которые могут повлиять на их брак (например, плохая физическая подготовка, желание получить новую работу и так далее). До и после обсуждений супругам были предложены тесты с вопросами об их ожиданиях и оценках ответной реакции партнера во время дискуссии. Исследователи брали образцы слюны в начале исследования и после каждого обсуждения - для измерения уровня гормона кортизола, который помогает регулировать напряжение в теле.

«Интересным было то, что кортизол действительно изменился, но только у женщин, а не у мужчин, - рассказал Хейли Файвкот, который опубликовал результаты исследования в своей диссертации. - С одной стороны, мы обнаружили, что, когда мужья оказали более позитивное поведение во время оказания поддержки женам, уровень кортизола женщин шел вниз. Когда жены показали более негативное поведение в то время как их партнер оказывал им поддержку, уровень кортизола в их организме также шел вниз. Это было неожиданно».

«Я думаю, необходимо больше исследований, потому что не каждый человек чувствует себя лучше после обсуждения проблем, - сказала Николь Кэмерон, соавтор исследования, - Поскольку изучать то, что заставляет людей чувствовать себя лучше (или наоборот хуже) очень важно, и использование гормонов в качестве единиц измерения может быть интересно тем, что вы действительно можете увидеть, как организм реагирует на дискуссии».