"Инъекции романтики" хорошо подействовали на мужчин

Владивосток, четверг, 26 января , РИА Vladnews.

Исследователи обратили внимание на способность гормона кисспептина оказывать воздействие на сексуальную активность в мозге. Эту особенность можно будет использовать для усиления полового влечения.

Сотни тысяч людей страдают от разного рода сексуальных расстройств. Кроме этого, на каком-то этапе отношений обе «половинки» теряют былой «запал». Разрешить трудности такого рода призваны препараты, которые, в частности, влияют на приток крови к мужскому половому органу. Однако они могут решить далеко не все подобные проблемы. И теперь ученые из Имперского колледжа Лондона заявляют, что такие лекарства сможет потеснить новая методика, в центре которой находится гормон кисспептин, сообщает РИА VladNews со ссылкой на naked-science.