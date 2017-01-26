Исследователи обратили внимание на способность гормона кисспептина оказывать воздействие на сексуальную активность в мозге. Эту особенность можно будет использовать для усиления полового влечения.
Сотни тысяч людей страдают от разного рода сексуальных расстройств. Кроме этого, на каком-то этапе отношений обе «половинки» теряют былой «запал». Разрешить трудности такого рода призваны препараты, которые, в частности, влияют на приток крови к мужскому половому органу. Однако они могут решить далеко не все подобные проблемы. И теперь ученые из Имперского колледжа Лондона заявляют, что такие лекарства сможет потеснить новая методика, в центре которой находится гормон кисспептин, сообщает РИА VladNews со ссылкой на naked-science.
Кисспептин был открыт в 1999 году, однако до сих пор многие связанные с его работой аспекты оставались загадкой для науки. Известно, что кисспептин ответственен за выработку веществ, которые связаны с размножением. Сейчас исследователи выяснили, что данный гормон, уровень которого возрастает в пубертатный период, способен активировать сигналы сексуального желания в мозге.
В новом исследовании приняли участие 29 молодых мужчин гетеросексуальной ориентации. Всем им делали инъекции кисспептина, а также показывали романтические фото. Последующее исследование мозга при помощи магнитно-резонансной томографии показало, что после инъекции имел место рост активности в областях мозга, к активации которых ведут сексуальное возбуждение и романтическое настроение. Если же добровольцам показывали картинки без сексуального подтекста, то реакция мозга оставалась неизменной.
В будущем ученые полагают провести аналогичные тесты не только на мужчинах, но и на женщинах. Исследователи считают, что гормон кисспептин можно будет в дальнейшем использовать для противодействия психоэмоциональным расстройствам сексуального плана. Кроме этого, лекарства на основе кисспептина смогут сделать половую жизнь пар, находящихся в отношениях долгое время, более насыщенной.
Напомним, в 2015 году американские чиновники одобрили к использованию «виагру для женщин». Впрочем, эффективность этого препарата многие эксперты ставят под сомнение.