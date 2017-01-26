Корпорация работает уже 10 лет на территории Находки

Владивосток, четверг, 26 января , РИА Vladnews.

В Приморье проведена внеплановая выездная проверка свинофермы в селе Владимиро - Александровское Партизанского района: обнаружен целый ряд нарушений ветеринарно-санитарных правил при содержании животных, что в перспективе способно привести к вспышке опасных для человека и животных инфекционных болезней, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Россельхознадзора края. Стоит отметить, что свиноферма принадлежит корпорации из КНР.

Содержание и разведение свинопоголовья в Приморье для китайской корпорации лишь одно из многочисленных направлений. Филиал этой компании в Находке действует уже 10 лет. За это время с ее участием в городе построен гостиничный комплекс, открыт ресторан, филиал оказывает торгово-посреднические и другие услуги.

Так, среди обнаруженных нарушений российского законодательства: не оборудовано специальное место для складирования навоза, нет санитарной клетки для больных и ослабленных животных.

За несоблюдение требований российского закона «О ветеринарии» китайских предпринимателей ждет административный штраф и обязательное устранение всех допущенных несоответствий.