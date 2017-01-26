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В ДФО в прошлом году выявлено в 2 раза больше случаев контрабанды, чем в 2015-м

Итоги 2016 года подвела ДВОТ
Фото: vse42.ru Фото: vse42.ru
Владивосток, четверг, 26 января , РИА Vladnews.

Дальневосточной оперативной таможней подведены итоги правоохранительной деятельности таможен Дальнего Востока в 2016 году, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ведомства.

За прошедший год выявлено 280 преступлений в таможенной сфере, что превышает показатель 2015 года на 3%. Практически все выявленные преступления (99%) - результат работы оперативных сотрудников ДВОТ и правоохранительных подразделений таможен ДВТУ.

Наиболее высоких показателей добились таможни Уссурийская, Находкинская, Хабаровская и Дальневосточная оперативная.

Почти в полтора раза увеличилось число уголовных дел, возбужденных таможнями Дальнего Востока по фактам контрабанды леса, водных биоресурсов, объектов дикой фауны и других товаров, отнесенным к категории стратегически важных товаров и ресурсов, а также контрабанды культурных ценностей, продукции военного назначения, ядовитых веществ. Всего в 2016 году было возбуждено 103 уголовных дела данной категории по ст. 226.1 УК РФ (58 дел – в 2015 году). При этом стратегически важные товары и ресурсы оценены в 805,2 миллиона рублей (172,5 миллиона рублей – в 2015 году), стоимость культурных ценностей составила 7,7 миллиона рублей (0,5 миллиона рублей – в 2015 году).

Выявленный размер уклонений от уплаты таможенных платежей составил 295 миллионов рублей.

По материалам правоохранительных подразделений таможен ДВТУ за 2016 год доначислено 363 миллиона рублей таможенных платежей, из которых взыскано 255 миллиона рублей или 70%. Еще около 18 миллионов рублей таможенных платежей уплачено в ходе расследования уголовных дел (в 2015 году – менее 13 миллионов рублей).

В рамках борьбы с незаконным перемещением через таможенную границу РФ наркотиков, сильнодействующих, психотропных веществ в зоне деятельности ДВТУ возбуждено 43 уголовных дела по статьям 229.1 УК РФ и 226.1 УК РФ (в 2015 году – 57 дел). Общий вес изъятого из незаконного оборота опасного зелья составил 5,4 килограмма. Большая часть преступления данной категории в 2016 году связана с контрабандой анаболических стероидов, являющихся сильнодействующими веществами.

По уголовным делам, возбужденным дальневосточными таможнями, суды вынесли 44 обвинительных приговора, что на 11 приговоров больше, чем в предыдущем году. Наказания связаны, в том числе, и с реальным лишением свободы на различные сроки. Общая сумма штрафов, назначенных по обвинительным приговорам, составила около 10 миллионов рублей (2,7 миллиона рублей – в 2015 году), стоимость конфискованных товаров – 25,3 миллиона рублей (4,4 миллиона рублей – в 2015 году).

В рамках борьбы с административными правонарушениями в 2016 году таможенными органами Дальнего Востока возбуждено 6905 дел об административных правонарушениях.

Стоимость предмета правонарушения составила порядка 14 миллиардов рублей. Сумма выявленных уклонений от уплаты таможенных платежей составила 147 миллионов рублей, из которых 121 миллион рублей уплачен в порядке возмещения ущерба, причиненного административными правонарушениями.

Более 6,5 тысяч административных дел в текущем году рассмотрено с привлечением лиц к административной ответственности на общую сумму более 12,3 миллиарда рублей.

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