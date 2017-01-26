Стали известны подробности об отравившемся алкоголем владивостокском школьнике

Всего в Ленинском районе произошло 14 серьезных эксцессов с участием несовершеннолетних

Владивосток, четверг, 26 января , РИА Vladnews.

14 материалов о правонарушениях рассмотрели 24 января на заседании комиссии по делам несовершеннолетних и их прав Ленинского района Владивостока. В состав комиссии вошли 10 человек: представители системы образования, центра занятости, полиции, ГУФСИН, прокуратуры, соцзащиты, органов опеки и попечительства, а также психолог, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города.

Одним из рассмотренных стало дело 13-летнего подростка, который после употребления в подъезде алкогольных напитков был доставлен в больницу в бессознательном состоянии. Это случилось в середине января. На заседание комиссии подростка пригласили вместе с родителями. Выяснилось, что юноша ведет активный образ жизни, имеет положительную характеристику по месту учебы и ранее не был замечен в подобном. Члены комиссии приняли решении о наложении штрафа в размере 1500 рублей на мать подростка, которая по закону несет за него ответственность.

Еще два несовершеннолетних с родителями были приглашены на заседание комиссии после происшествия в одном из детских пригородных лагерей отдыха. Поздно вечером парни пытались проникнуть на территорию учреждения через центральный вход, но получили отказ от представителей охранного предприятия. Тогда они решили сделать это незаконно и перелезли через забор, но попали в объектив видеокамер и были задержаны. Так как подростки были уличены в подобном впервые, не состоят на учете и имеют положительные характеристики, их родителям вынесено административное наказание в виде предупреждения.

Также члены комиссии рассмотрели материал, оформленный в отношении 39-летнего жителя ул. Ватутина. 15 января гражданин К., будучи в состоянии сильного алкогольного опьянения, несколько часов гулял на улице с дочерью-дошкольницей. Мужчина при этом периодически падал, девочка громко плакала. Своими действиями К. подверг жизнь и здоровье ребенка опасности. Прекратить это смогли только сотрудники полиции, которых вызвали на место происшествия свидетели. Члены комиссии приняли решение о постановке семьи на учет и наложили на отца девочки штраф в размере 100 рублей.

Решение принято по каждому из 14 протоколов. В следующий раз комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав Ленинского района Владивостока соберется 31 января. На заседании помимо материалов в отношении детей и их родителей будет рассмотрен вопрос правонарушений и детского травматизма на объектах железнодорожного транспорта.

Стоит отметить, что на данный момент на профилактическом учете в комиссии по делам несовершеннолетних Ленинского района Владивостока состоят 45 детей и 32 неблагополучных семей, в которых проживают 53 несовершеннолетних.