Владивостокские МФЦ приняли в гости студентов

Экскурсия для молодежи города

Владивосток, четверг, 26 января , РИА Vladnews.

25 января, в День российского студенчества, в отделениях многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг «Мои документы» во Владивостоке состоялись экскурсии для молодежи города. На экскурсии студенты колледжей пришли со своими преподавателями, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города.

Сотрудники МФЦ рассказали студентам и преподавателям о том, что представляет собой многофункциональный центр, какие функции он выполняет и какие услуги здесь можно получить.

В ходе встреч участники экскурсии узнали о том, что всего в столице Приморья активно работают пять отделений многофункционального центра, расположенных по адресам: ул. Давыдова, 9; Партизанский проспект, 28-а; ул. Верхнепортовая, 76-а; проспект 100-летия Владивостока, 44; ул. Адмирала Невельского, 13. А также структурные подразделения: в поселке Трудовое на ул. Лермонтова, 36 и на острове Русский на ул. Экипажная, 10.

Кроме того, молодые люди узнали, что с момента открытия МКУ «МФЦ ВГО» число предоставляемых центром услуг возросло с 62 до 163. Из них: 61 – государственные, 83 – региональные, и 19 – муниципальные. И список этих услуг постоянно расширяется. К наиболее востребованным относятся услуги, оказываемые Управлением федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Приморскому краю, Управлением федеральной налоговой службы по Приморскому краю, Управлением Министерства внутренних дел РФ по Приморскому краю, отделением Пенсионного фонда, департаментом труда и социального развития Приморского края.

Также студенты узнали, что МФЦ «Мои документы» работает во Владивостоке более двух лет. За это время услугами учреждения воспользовались более 620 тысяч заявителей. Посетители оставили 573 благодарственные записи как о работе коллектива МФЦ, так и отдельных специалистах.

"Стоит отметить, для удобства и комфорта граждан помещения МФЦ располагаются на первых этажах здания и имеют отдельный вход, все помещения обеспечены системами климат-контроля. На территории, прилегающей к зданию МФЦ, располагается бесплатная парковка для автомобильного транспорта посетителей, в том числе предусматривающая места для автотранспортных средств людей с ограниченными возможностями. Вход в МФЦ оборудован соответствующими указателями, лестницами с поручнями и пандусами для передвижения детских и инвалидных колясок. Также для удобства получения услуг в МФЦ установлены платежные терминалы для оплаты государственной пошлины, имеются детские уголки, фотокабинки, а так же вендинговые аппараты по продаже горячих и прохладительных напитков и продуктов питания. Кроме того, в учреждении создана информационно-справочная служба с многоканальным телефоном", - рассказали специалисты МФЦ молодым горожанам.

Содействие в организации экскурсии в МФЦ оказало МКУ «Молодежный ресурсный центр» города Владивостока.

По результатам посещения МФЦ студенты отметили доступность получения интересующей информации и понятный алгоритм подачи заявлений. Как рассказали молодые люди, побывавшие на экскурсии в многофункциональном центре Владивостока, МФЦ – удобная, комфортная и нужная организация. Они выразили надежду на то, что в будущем такие встречи станут традиционными.