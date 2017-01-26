Владивостокцы отдадут дань уважения пережившим блокаду Ленинграда

Митинг состоится 27 января

Владивосток, четверг, 26 января , РИА Vladnews.

Завтра, 27 января, у Стены памяти мемориала «Боевая слава Тихоокеанского флота» во Владивостоке состоится памятный митинг, посвященный Дню снятия блокады Ленинграда. Принять участие в нём приглашаются все желающие жители и гости Владивостока, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города.

Почтить память погибших и отдать дань уважения пережившим блокаду соберутся ветераны, почётные граждане и общественность.

Завершится памятный митинг возложением цветов и венков к Стене памяти.

Начало в 12 часов.