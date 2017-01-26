Вкус чеснока можно почувствовать даже ногами

Как это сделать

Владивосток, четверг, 26 января , РИА Vladnews.

На первый взгляд может показаться, что если человеку задать вопрос: «Можно ли почувствовать вкус чеснока ногой?», то он даст однозначный ответ. Но все же ответ может оказаться не настолько очевидным.

Так, например, если человек опустит ноги в пакет с зубчиками чеснока и потерев об них свои стопы, то он сможет ощутить вкус травяного растения. Это происходит не из-за того, что на ногах имеются секретные "вкусовые рецепторы", сообщает РИА VladNews со ссылкой на planet-today. Весь секрет заключается в том, что в чесноке находятся молекулы аллицина, которые способны проникать через кожу в кровь, а далее уже путешествовать по организму человека, доходя до рта и носа.

Ниже вы можете посмотреть увлекательное видео – очередной выпуск передачи Reactions, перевод которой подготовили сотрудники редакции Naked Science. Просмотрев данный видеоролик вы сможете узнать, можно ли почувствовать вкус чеснока ногой.