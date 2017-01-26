График работы таможен КНР в дни празднования Восточного Нового года

Информация предоставлена китайской стороной

Владивосток, четверг, 26 января , РИА Vladnews.

ДВТУ информирует участников внешнеэкономической деятельности и всех заинтересованных лиц: в связи с празднованием Нового года по лунному календарю ряд таможенных органов КНР не будут работать, так как в соответствии с национальным законодательством Китая дни с 27 января по 2 февраля 2017 года объявлены выходными, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Название таможенного органа График работы* Дуннинская таможня (пассажирское направление) с 27 по 30 января закрыто; (грузовое направление) с 27 января по 1 февраля закрыто. Жаохэская таможня с 27 по 30 января закрыто Лобэйская таможня с 27 по 30 января закрыто Мишаньская таможня с 27 января по 2 февраля закрыто Суйфэньхэская таможня ЖДПП: обычный график работы; МАПП: (пассажирское направление) с 27 января по 2 февраля закрыто; (грузовое направление) с 27 января по 3 февраля закрыто. Сюнькэская таможня с 27 января по 2 февраля закрыто Тунцзянская таможня с 28 по 31 января закрыто Фуюаньская таможня с 27 января по 2 февраля закрыто Хулиньская таможня с 27 января по 2 февраля закрыто Хэйхэская таможня с 27 по 29 января закрыто Чанчуньская таможня МАПП Хуньчунь с 28 по 30 января закрыто; ЖДПП Хуньчунь работает в обычном режиме

*Информация предоставлена китайской стороной.