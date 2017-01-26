График работы таможен КНР в дни празднования Восточного Нового года

ДВТУ информирует участников внешнеэкономической деятельности и всех заинтересованных лиц: в связи с празднованием Нового года по лунному календарю ряд таможенных органов КНР не будут работать, так как в соответствии с национальным законодательством Китая дни с 27 января по 2 февраля 2017 года объявлены выходными, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ведомства.
|Название таможенного органа
|График работы*
|Дуннинская таможня
|(пассажирское направление) с 27 по 30 января закрыто;
(грузовое направление) с 27 января по 1 февраля закрыто.
|Жаохэская таможня
|с 27 по 30 января закрыто
|Лобэйская таможня
|с 27 по 30 января закрыто
|Мишаньская таможня
|с 27 января по 2 февраля закрыто
|Суйфэньхэская таможня
|ЖДПП: обычный график работы;
МАПП: (пассажирское направление) с 27 января по 2 февраля закрыто;
(грузовое направление) с 27 января по 3 февраля закрыто.
|Сюнькэская таможня
|с 27 января по 2 февраля закрыто
|Тунцзянская таможня
|с 28 по 31 января закрыто
|Фуюаньская таможня
|с 27 января по 2 февраля закрыто
|Хулиньская таможня
|с 27 января по 2 февраля закрыто
|Хэйхэская таможня
|с 27 по 29 января закрыто
|Чанчуньская таможня
|МАПП Хуньчунь с 28 по 30 января закрыто;
ЖДПП Хуньчунь работает в обычном режиме
*Информация предоставлена китайской стороной.