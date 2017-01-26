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Рыбаки рискуют поплыть на оторванных льдинах во Владивостоке

В ближайшие сутки выход на лед опасен для жизни
Фото: МЧС Приморского края Фото: МЧС Приморского края
Владивосток, четверг, 26 января , РИА Vladnews.

Единая дежурная диспетчерская служба (ЕДДС) и и управление по делам ГО и ЧС администрации Владивостока сообщают о предстоящем неблагоприятном погодном явлении, которое подвергнет опасности любителей подледной рыбалки, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города.

По данным Примгидромета,  вечером в четверг, 26 января, и ночью в пятницу, 27 января, в связи усилением южного ветра в Амурском и Уссурийском заливах ожидается взлом и подвижка припайного льда в районе трещин. При этом днём 27 января усилится уже северо-западный ветер, при котором станет возможным вынос льда в открытую часть залива Петра Великого.

В этой связи любителям подледной рыбалки, а также всем жителям и гостям города Единая дежурная диспетчерская служба (ЕДДС) и управление по делам ГО и ЧС администрации Владивостока рекомендуют в данный период воздержаться от. выхода на лед. Владельцам автотранспортных средств также напоминают о том, что выезд автомашин на лед категорически запрещен. Пренебрежение этими правилами уже стоило жизни нескольким водителям и пассажирам, чьи автомашины провалились под лед.

Всем соответствующим городским службах в пределах своих полномочий дана команда быть готовыми к предупреждению и ликвидации возможных происшествий, вызванных этими неблагоприятными погодными явлениями. Необходимо также провести разъяснительную работу среди своего персонала и населения об опасности выхода на лёд.

Кроме этого, родителям и педагогам необходимо обращать особое внимание на то, где находятся дети и чем они занимаются. Нужно постоянно напоминать ребятам, что развлечения на льду водоемов представляют реальную угрозу их жизни и здоровью.

Администрация Владивостока еще раз напоминает жителям и гостям города: будьте осторожны на льду, берегите себя и своих близких!

Номер телефона «Единой дежурной диспетчерской службы города Владивостока» (ЕДДС): 222-23-33.

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