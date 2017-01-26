В Приморье сгорел коттедж

Всего за сутки зарегистрировано 10 техногенных пожаров

Владивосток, четверг, 26 января , РИА Vladnews.

За минувшие сутки в Приморском крае зарегистрировано 10 пожаров, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу МЧС региона.

25 января в 10:45 на пульт пожарно-спасательной службы города Уссурийск поступила информация о пожаре. Звонивший сообщил, что на улице Чапаева горит сарай и крыша летней кухни.

Оперативно прибыв на место происшествия, огнеборцы принялись тушить пламя.

В 10:53 пожар был локализован, а в 12:37 – полностью ликвидирован. Общая площадь возгорания составила 30 кв. м. В результате происшествия никто не пострадал. По сигналу тревоги на место пожара прибыли 8 человек личного состава и 2 единицы техники. Причины возгорания будут установлены.

Еще один пожар произошёл 25 января на территории Дальнегорского городского округа. В 18.53 в пожарно-спасательную службу города Дальнегорск поступило сообщение о том, что на улице Загорская горит дом.

Незамедлительно по указанному адресу прибыли сотрудники пожарной охраны и приступили к тушению. Вскоре был установлен очаг возгорания. Пламенем были объяты крыша, чердачное помещение, лестничные пролёты и техническая шахта. В связи с сильным задымлением внутри помещения огнеборцы задействовали звено газодымозащитной службы.

В 20.18 пожар был локализован, а в 22.20 – полностью ликвидирован. Общая площадь возгорания составила 200 кв. м. При тушении пожара были задействованы 9 человек личного состава и 3 единицы техники. Погибших и пострадавших в результате происшествия нет. В настоящее время причины возгорания выясняются.

Главное управление МЧС России по Приморскому краю убедительно призывает граждан неукоснительно соблюдать правила пожарной безопасности. Следует помнить, что курение допускается только в специально отведённых для этого местах. Ни в коем случае не курите в постели, не бросайте непотушенные сигареты. Будьте крайне осторожны при эксплуатации печного отопления и электрических приборов, не перегружайте сеть, а, уходя из дома, выключайте электрооборудование из сети. Не пользуйтесь источниками открытого огня. Не оставляйте малолетних детей без присмотра взрослых, так как даже малая детская шалость может обернуться большим горем.