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Астрологический прогноз с 25 января по 1 февраля

Стрельцы станут более независимыми, Девы получат облегчение
Фото: mnogoto4ka.ru Фото: mnogoto4ka.ru
Владивосток, четверг, 26 января , РИА Vladnews.

ОВЕН. Вас ждут несколько перспективных предложений. Многие преуспеют в решении личных вопросов. Помешать вам в этом может только привычка откладывать на потом. Вы сейчас держитесь в стороне от окружающих: проявляется склонность к самостоятельным действиям. Желание выделиться будет толкать на довольно рискованные действия. Но это лучше, чем ничего не делать из-за страха ошибиться. Рано или поздно ваши старания будут вознаграждены.

ТЕЛЕЦ. Пора пересмотреть свои убеждения. Ваша готовность взять на себя решение чужих проблем очень удобна для окружающих, но вам несет определенную угрозу. Хороший период для вложения средств, желанных покупок и интересных знакомств. Подходит он и для совершенствования профессионального мастерства, обучения новым навыкам. Интуиция поможет отличить оптимальные действия от тех, что диктуются излишней осторожностью.

БЛИЗНЕЦЫ. Многие будут стремиться к уединению, однако необходимость выполнить обещания может нарушить эти планы. Возможно недопонимание в отношениях с окружающими. Звезды благоприятствуют творчеству: придут вдохновение и силы для воплощения идей. Некоторые окажутся стеснены в материальном плане, решив копить деньги на крупное приобретение. Чтобы хватало энергии на действия, время от времени пересматривайте свои цели в жизни.

РАК. Растет чувство ответственности в отношении порученного. Не исключено, что вас коснутся проблемы родственников или кого-то из ближайшего окружения. Если не можете позволить себе полноценный отдых, хотя бы учитесь восстанавливать силы. Компания проверенных друзей – то, что вам сейчас нужно. Вас ждут рост сексуальной активности, нежность и гармония в отношениях с близкими. Сейчас особенно важно не навредить себе и другим.

ЛЕВ. Принесет прибыль все, что связано с рекламой и торговлей. Период подходит для совершенствования профессионального мастерства, обучения. Добиться успеха может помешать склонность к поспешным выводам. Особенно это касается намерений других людей. Попытайтесь найти себе учителя в тех вопросах, которые вас по-настоящему интересуют. Многие будут бессознательно уделять огромное внимание внешнему виду, одежде, украшениям.

ДЕВА. Многие займутся вопросами, требующими тщательности и трезвого расчета, и преуспеют в этом. Однако дела могут пострадать из-за того, что вы раньше времени посчитаете их завершенными. Хорошо идет выздоровление, освобождение от ненужного: облегчение получат и те, кто болен физически, и те, кто уязвлен эмоционально. Хорошее время для вложения средств. Внимательно следите за своей речью: есть риск наговорить лишнего.

ВЕСЫ. Вы будете находиться в постоянном взаимодействии с окружающими, оказывая на них сильное влияние. Особое значение приобретают дружеские связи с единомышленниками. В общении с представителями власти нужно действовать аккуратно, стараясь миновать подводные камни. Желания, проявившиеся в этот период, лучше реализовать сразу, не затягивая. С детьми не увлекайтесь нравоучениями: ваш энтузиазм в этом их только оттолкнет.

СКОРПИОН. Некоторые могут увязнуть в обилии дел. Масса впечатлений от знакомства с интересными людьми ждет тех, кто решится активно участвовать в общественной жизни. В ваших руках может оказаться крупная сумма денег, другие ценности - возможно, чужие. Особого внимания потребует дом: назрели перемены, связанные с его переустройством. Восстанавливаются добрые отношения с родственниками, вероятно получение новостей издалека.

СТРЕЛЕЦ. Время творческого успеха, реализации задуманного и переоценки планов. В итоге вы станете более независимыми. Важно уметь концентрироваться на том, что делаешь, синхронизировать дух и тело. На работе действуйте на 100%, не отвлекаясь. А отдыхая, не думайте о работе. Все, что вы сейчас отдадите, вернется к вам сторицей. Вдали от дома вероятны забавные приключения. Особой разборчивости потребуют от вас новые связи.

КОЗЕРОГ. Наблюдайте и делайте выводы о себе и своем месте в мире. Ваш успех зависит от того, насколько практично вы распорядитесь свободным временем и финансами. Помните про важные контакты. Внимательно отнеситесь к получаемой информации: есть риск принять скоропалительное решение на основе неточных фактов. Среди знакомых могут появиться люди совершенно разных взглядов. Не скрывайте чувства от тех, кто вам не безразличен.

ВОДОЛЕЙ. Возможно, придется уделить внимание событиям давнего прошлого или старым знакомым. Взгляните в глаза своим страхам, именно они ограничивают ваш путь наверх. Не забудьте о запланированных делах, особенно тех, что обещали сами себе. Благоприятный период для совместного отдыха, самостоятельного творчества и серьезных перемен. Если хотите перейти от планов и рассуждений к реальным действиям, необходима самодисциплина.

РЫБЫ. Большинство из вашего окружения увлечено своими переживаниями, и добиться от них разумных действий почти невозможно. У вас в это время в строгом порядке выстраиваются все ценности, а влечения сердца получают шанс на взаимность. Звезды помогают в работе над собой, обретении желаемого эмоционального состояния. Кому-то придется пожинать плоды своих предыдущих действий. Выходные подходят для поездок и путешествий. 

Источник: Александр Ремпель
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