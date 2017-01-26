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В Приморье задержаны угонщики

Они совершили два преступления в одну ночь
Фото: sq.com.ua Фото: sq.com.ua
Владивосток, четверг, 26 января , РИА Vladnews.

В Приморье инспекторы ДПС межмуниципального отдела МВД России «Спасский», находясь на маршруте патрулирования, обнаружили в кювете по улице Приморской автомашину с разбитым боковым стеклом, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу УМВД региона.

На место происшествия была вызвана следственно-оперативная группа отдела полиции. Полицейские установили личность владельца автомашины. Ранее мужчина написал заявление об угоне.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личности и задержали подозреваемых. Ими оказались двое жителей города Спасска-Дальнего.

В отделе полиции задержанные дали признательные показания в хищении транспортного средства. В ходе проверки установлено, что в ту же ночь подозреваемые совершили кражу, похитив имущество из другой автомашины.

Возбуждены уголовные дела по статьям 166 Уголовного кодекса Российской Федерации (Неправомерное завладение транспортным средством) и 158 Уголовного кодекса Российской (Кража). Фигуранты заключены под стражу.

Полицейские проверяют их причастность к ранее совершенным преступлениям.

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