Полиция прокомментировала арест следователей во Владивостоке

Взятки обернутся увольнением и наказанием для руководства

Владивосток, четверг, 26 января , РИА Vladnews.

УМВД Приморского края официально подтвердило задержание двух сотрудников следственной части СУ УМВД региона, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ведомства. Как отмечается в сообщении полиции, правоохранители задержаны в ходе оперативно-розыскных мероприятий "по подозрению в получении незаконного денежного вознаграждения".

Назначена служебная проверка, по результатам которой будет решено, будут ли уволены следователи (это произойдет, если они будут уличены в "совершении проступка, порочащего честь и достоинство сотрудника ОВД", говорится в комментарии УМВД Приморья). Кроме того, если их вина будет доказана, они понесут наказание в соответствии с нормами законодательства РФ, а их непосредственные руководители "будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности".