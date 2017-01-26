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Часть Владивостока останется на день без электроэнергии

Плановые отключения
Фото: rostovgazeta.ru Фото: rostovgazeta.ru
Владивосток, четверг, 26 января , РИА Vladnews.

Часть Владивостока останется без электричества в среду, 25 января, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу МУПВ ВПЭС. Длительность плановых отключений - от 2 до 8 часов.

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