В больших городах в будни теплее, чем в выходные, - ученые

Доказано на примере Мельбурна

Владивосток, четверг, 26 января , РИА Vladnews.

Ученые под руководством Ника Эрла из Мельбурнского университета (Австралия) показали на примере Мельбурна, что температура воздуха в городе в среднем всегда выше в будни, чем в выходные, сообщает РИА VladNews со ссылкой на «Научную Россию». Причина явления — в тепле, выделяемом человеческими телами, автомобилями, общественным транспортом и при эксплуатации офисных зданий. Об исследовании пишет New Scientist.

Исследование основывается на анализе данных о температуре за более чем 50 лет, собранных бюро метеорологии Австралии.

По данным исследователей, средняя утренняя температура по четвергам и пятницам на 0.3°C выше, чем по воскресеньям. Причем это значения средние, в безветренные дни разница может оказаться намного больше.

«Скачок температуры вызывает интенсивное движение 250 тысяч человек в Мельбурн в будние дни по сравнению с выходными. Ничего в природе не происходит по недельному циклу, поэтому такой феномен, наверняка, связан с деятельностью человека», — пояснил Ник Эрл.

Эрл и его коллеги показали, что еще в трех крупных городах Австралии — Сиднее, Брисбене и Аделаиде — существуют аналогичные недельные циклы температуры. В менее населенных городах, таких как Хобарт, ничего подобного не наблюдается, вероятно, из-за меньшей численности населения.

Но деятельность человека меняет не только температуру воздуха — скорость ветра, осадки и облачность тоже могут быть больше в крупных городах по будням. Это побочные эффекты потепления и высокого уровня загрязнений воздуха.