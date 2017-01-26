Во Владивостоке собаки спасают людей из-под снега

Кинологи МЧС тренируют питомцев

Владивосток, четверг, 26 января , РИА Vladnews.

11 человек достали спасатели из-под завалов отеля в Италии. Лавина на гостиницу обрушилась 18 января, сообщает РИА VladNews со ссылкой на 8 Канал Владивостока.

В снежном плену люди находились несколько дней. Обнаружить их удалось с помощью специально обученных собак. Во Владивостоке подобные службы тоже есть. Кинологи МЧС также тренируют питомцев, прививая им навык спасателей. Для этого им регулярно устраивают тренировки, чтобы в случае непредвиденной ситуации собаки сориентировались и быстро отыскали людей.