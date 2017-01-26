Астрологический прогноз на четверг, 26 января

Сегодня не рекомендуются лечение и выравнивание позвоночника

Владивосток, четверг, 26 января , РИА Vladnews.

26 января (Луна в Козероге, 28 л.д.) удобное время бросить курить, избавиться от других вредных привычек. Рекомендуется осторожное поведение - есть опасность перелома, так как наиболее уязвимы кости, они становятся ломкими. Не рекомендуются процедуры, связанные с желчным пузырем, нормализацией обмена веществ, кожей. Не рекомендуются лечение и выравнивание позвоночника. Эффективно лечение язв, гастритов. Рекомендуются процедуры, связанные с желудком, диафрагмой. Рекомендуется дыхательная практика. Исключаются операции на костях, особенно - берцовых костях, коленных суставах, сухожилиях. НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ ЗАНИМАТЬСЯ ЛЕЧЕНИЕМ ЗУБОВ.

Овен. С вами непросто иметь дело: окружающие не в силах уследить за тем, как быстро меняются ваши интересы, что порождает споры. Не давайте воли раздражению, даже если придется услышать нечто весьма неприятное.

Телец. День неплох, но под влиянием негативных тенденций оказывается важная сфера жизни – личные отношения. Не торопитесь; решения, принятые сегодня, будут пересмотрены. Нежелательно менять место жительства.

Близнецы. День будет хорошим для тех, кто заранее составил план действий и не собирается предаваться лени. Сейчас вы в высшей степени деятельны и энергичны, что способствует быстрому решению разнообразных задач.

Рак. Не всем планам суждено осуществиться в этот день, но вряд ли будет повод сокрушаться о таком развитии событий. Очень хороших результатов добьются те, кто занят расчетами или изучением точных дисциплин.

Лев. Стоит сосредоточиться на делах, которые требуют проявления интеллекта, концентрации усилий. Вы способны сегодня многого добиться, при этом нацеленность на результат являются непременными условиями успеха.

Дева. Новые знакомства нежелательны, они принесут больше проблем, чем радости. То же можно сказать о увеселительных поездках. Вы плохо усваиваете информацию, что может создать определенные проблемы для учащихся.

Весы. Не стоит придавать большого значения разногласиям с родней и любимым человеком: сейчас ситуация в личных отношениях напряженная, но вскоре произойдут перемены к лучшему и вы сможете насладиться гармонией.

Скорпион. Удачными будут запланированные покупки, возможны и денежные поступления, которые позволят вам удовлетворить давние желания. Звезды не советуют влюбленным проверять на прочность существующие отношения.

Стрелец. День грандиозных перемен во многих сферах жизни. Но чтобы оградить себя от недоразумений, следует проявить разборчивость в знакомствах и воздержаться от посещения заведений, с сомнительной репутацией.

Козерог. День будет приятным, лишенным тревог и суеты. Приносят радость самые простые вещи, привычные занятия. Вы искренне радуетесь знакам внимания со стороны близких людей, да и сами щедры на проявление заботы.

Водолей. Это весьма подходящий день для проявления целеустремленности, упорства, решительности. Любые вопросы практического характера вы решаете верно, легко находите способ облегчить жизнь себе и своим близким.

Рыбы. День умиротворения и спокойствия. Дела хочется отложить, в крайнем случае – поручить кому-то другому; это не приведет ни к чему плохому, но о чувстве меры забывать не стоит. Возможны приятные сюрпризы.