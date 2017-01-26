В четверг, 26 января, в Приморье потеплеет до +2 °C

В Находке увеличение облачности, преимущественно без осадков

Владивосток, четверг, 26 января , РИА Vladnews.

Сегодня, 26 января погоду в Приморье определяет передняя часть циклона. Днем увеличение облачности, на западе края местами небольшой снег. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха -10...+2 °C.

Во Владивостоке в течение дня увеличение облачности, вечером небольшой снег. Ветер южный умеренный, вечером до сильного. Температура -1...-3 °C.

В Уссурийске переменная облачность, вечером возможен небольшой снег. Ветер южный умеренный до сильного. Температура воздуха -2...-4 °C.

В Находке увеличение облачности, преимущественно без осадков. Ветер западный слабый до умеренного. Температура воздуха около 0°C.

Погода во Владивостоке за многолетний ряд наблюдений (1917–2015 гг.) 26 января была холодной. Минимальная температура воздуха −26,8 °С отмечалась в 1990 году. Максимальная температура воздуха +1,7 °С регистрировалась в 1992 году. За весь период наблюдений снег наблюдался в 16, метель — в 5, позёмок — в 6 и туман — в 3 случаях. Самое большое количество осадков за сутки (3 мм) выпало в 1938 году. Штормовой ветер (34 м/с) регистрировался в 1924 году.Сегодня, 26 января погоду в Приморье определяет передняя часть циклона. Днем увеличение облачности, на западе края местами небольшой снег. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха -10...+2 °C.