Исследование психологов Йельского университета

Владивосток, четверг, 26 января , РИА Vladnews.

Почему креативности нет, когда мы нуждаемся в ней больше всего? Ведь иногда невозможно решить проблему без творческого подхода. Ученые провели исследование творческих возможностей человека.

По словам психологов Йельского университета, умонастроение может влиять на способность видеть ценность в новом в целом, и в частности, груз ответственности негативно отражается на креативности, сообщает РИА VladNews со ссылкой на planet-today.

Участникам исследования было сказано, чтобы они обосновали утверждение «для каждой проблемы есть одно наилучшее решение» или утверждение «для каждой проблемы есть несколько решений». В итоге выяснилось, что, когда студенты озадачивались идей нахождения «лучшего решения», они связывали слово «творческий» со словами вроде «отвращение», что негативно влияло на процесс поиска творческой идеи.

При обдумывании утверждения о «нескольких решениях» такого не наблюдалось. Это исследование стало доказательством того, что груз ответственности негативно влияет на умственные ресурсы. Для человека при поиске лучшего решения возникают проблемы, исходящие из установки, что любое решение является либо плохим, либо хорошим.

Плохим является неправильное, а хорошее решение является правильным. Но все дело в том, что творческие идеи непостижимы в этом отношении и оценочный подход здесь неуместен. Дело в том, что творческая идея является хорошей, пока на практике не подтвердила обратное. К тому же такие идеи имеют большой риск терпеть неудачу, они часто имеют ошибки, которые требуют более детального обдумывания.

Есть идеи, которые необходимо настроить, прежде чем они сработают. А это нередко делается методом проб и ошибок. Так что не удивительно, что поиск лучшего решения люди ассоциируют с неприятными вещами. Однако надо понимать, что творчество является процессом динамичным и исходить из того, что может возникнуть необходимость изменить что-то, так как лучшее решение может найтись не сразу, а с течением времени.