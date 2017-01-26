Археологи рассказали о тайнах забытого королевства

Возможно, найденный в Шотландии город - столица потерянного в "темные века" Регеда

Владивосток, четверг, 26 января , РИА Vladnews.

Группа британских археологов опубликовала отчет о раскопках древнего поселения, которое было обнаружено в 2012 году на юго-западе Шотландии, сообщает РИА VladNews со ссылкой на planet-today.

Специалисты сообщают, что их внимание привлекли символы, которые были высечены на скалах. В результате проведенных работ археологам удалось раскопать поселение, существовавшее на данной территории в VI века. Ученые рассказали, что поселение было хорошо укреплено и развито, на территории города работали ювелирные мастерские и присутствовали кузницы.

Археологам также удалось раскопать и королевский зал, в котором хранилось множество артефактов и других ценных останков, свидетельствующих о богатых пирах.

Обнаруженное натолкнуло ученых на мысль о том, что, возможно, им удалось раскопать столицу «потерянного королевства» Регед, которое существовало в V-VII веках н.э., в так называемые «темные века». В письменных источниках того времени упоминается, что королевство Регед являлось о доминирующем и грозном государстве. Ученые долгое время искали загадочное королевство и до сих пор считали, что его столица находилась в графстве Камбрия на северо-западе Англии.

В ближайшее время археологи планируют провести дополнительное исследование, чтобы окончательно подтвердить выдвинутую теорию.