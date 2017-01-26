Владивостокцам рассказали, как правильно собирать и складировать мусор

Специалисты административно-территориального управления муниципалитета показали управляющим компаниям, как работать грамотно - и не создавать проблем

Владивосток, четверг, 26 января , РИА Vladnews.

23 января состоялось выездное заседание штаба по благоустройству и санитарной очистке территории Первомайского района Владивостока. Специалисты административно-территориального управления совместно с представителями управляющих организаций района посмотрели на примере управляющей компании «Владдом» организацию складирования, сбора и вывоза бытового и крупногабаритного мусора, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города.

«Сегодня мы посмотрели, как должны быть оборудованы контейнерные площадки, а также их текущее санитарное состояние, - рассказала Любовь Саченко, заместитель начальника административно-территориального управления первомайского района, - Не все управляющие компании правильно оборудуют места для сбора мусора, поэтому мы показали на примере, как должно быть, чтобы управляющие организации привели в соответствие обслуживаемые ими контейнерные площадки».

Отметим, контейнерные площадки для складирования бытовых отходов должны иметь твёрдое асфальтовое или бетонное основание, а также огорожены с трех сторон, обязательно должно иметься место для складирования крупногабаритного мусора. На объекте накопления отходов размещается информация с указанием полного наименования владельца. Также площадки для сбора мусора должны располагаться на расстоянии не менее 20 метров от окон жилых зданий, детских площадок и других мест постоянного пребывания людей, но не более 100 метров от наиболее удаленного входа в жилое здание. При этом установка контейнеров вне площадок, в том числе, на проезжей части, тротуарах, газонах, в проходных арках домов, не допускается.