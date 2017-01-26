Администрация Владивостока субсидирует общественные организации

Приём заявок продлится до 25 февраля.

Владивосток, четверг, 26 января , РИА Vladnews.

В управлении по исполнению программ по поддержке населения администрации Владивостока продолжается приём заявок от некоммерческих общественных организаций на получение субсидий. Получить субсидии и компенсировать затраты можно по коммунальным платежам, аренде помещений, текущему ремонту, обслуживанию автомобилей с электроподъемниками для перевозки людей на инвалидных колясках, созданию интернет-сайтов и другим расходам, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города.

«С 9 января стартовал приём заявок от некоммерческих организаций нашего города на получение субсидий, - отметила Ирина Самусенко, заместитель начальника управления по исполнению программ по поддержке населения администрации города. - На сегодняшний день специалистами проведено уже свыше 40 консультаций для общественных объединений. 5 организаций подготовили полный пакет документов и оформили заявки. Среди них - общества инвалидов и ветеранские объединения».

Напомним, что для того, что в этом году получать финансовую поддержку от администрации Владивостока, необходимо подать заявление и соответствующий пакет документов в управление по исполнению программ по поддержке населения. Приём заявок осуществляется до 25 февраля.

Приём документов ведется по адресу: ул. Ильичева, 15, каб. 38, 39 а. Контактные телефоны: 2614-089, 2614-397.

Более подробно с программой по оказанию поддержки некоммерческим общественным организациям в виде субсидий можно ознакомиться на сайте администрации Владивостока – www.vlc.ru в разделе «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций города Владивостока».