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Общество

«Молодежный вектор»: приём заявок продолжается во Владивостоке

Размер премии составляет 25 000 рублей
Фото: vlc.ru Фото: vlc.ru
Владивосток, четверг, 26 января , РИА Vladnews.

В администрации Владивостока продолжается приём документов от соискателей знака «Молодежный вектор». Премию получат 25 представителей молодёжи, которые внесли значительный вклад в развитие краевого центра Приморья, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города.

Как отметил начальник управления по делам молодёжи администрации Владивостока Дмитрий Нестеренко, «Молодёжный вектор» является формой поощрения молодых горожан в возрасте от 14 до 30 лет. Размер премии составляет 25 000 рублей. Так в прошлом году премию получили активные молодые люди Владивостока, организаторы научных конференций, лидеры общественных объединений, молодежных движений.

Напомним, для выдвижения кандидата на присуждение знака «Молодёжный вектор» необходимо предоставить ходатайство и согласие на обработку персональных данных. В ходатайстве должны быть отражены конкретные заслуги, достижения и успехи кандидата в области молодежной политики города за один календарный год, предшествующий дате выдвижения кандидата на присуждение знака (в 2017 году - с 1 апреля 2016 года по 31 марта 2017 года).

Ходатайство и документы предоставляются в управление по делам молодежи администрации Владивостока: Океанский проспект, 30, каб. 5. Документы принимаются до 1 апреля по вторникам, средам и четвергам с 14 до 17 часов.Контактное лицо: Полтавцева Анастасия Владимировна, специалист отдела содействия развитию молодежного творчества управления по делам молодежи, тел. 222-08-38, e-mail: poltavtseva@vlc.ru.

Вручение престижной премии «Молодежный вектор» состоится в рамках городского праздника «День молодежи» в июне 2017 года.

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